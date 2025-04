Alleanza Riformista su sospettato avvelenamento animali

Esprimiamo il nostro pieno riconoscimento alle forze di polizia per l’efficace attività investigativa che ha portato all’individuazione del principale sospettato nell’ambito degli avvelenamenti di animali verificatisi negli ultimi giorni nel territorio di Fiorentino. Si tratta di una vicenda che, in questi giorni, è stata oggetto di dibattito consiliare in merito a modifiche del Codice penale relative a questa tipologia di reati. Tali fattispecie risultavano già previste dal Codice penale e sarebbe stata sufficiente una semplice modifica con aggravamento di pena. Come opportunamente evidenziato dai nostri Consiglieri, tali fattispecie risultavano già previste dal nostro ordinamento, ed è proprio in virtù di ciò che le autorità hanno potuto procedere nei confronti del sospettato. Pur nel pieno rispetto delle garanzie di legge e dell’iter giudiziario ancora in corso, riteniamo doveroso sottolineare la capacità operativa dimostrata in un caso che ha profondamente scosso la cittadinanza e generato forte preoccupazione tra i proprietari di animali domestici. Invitiamo tutti i cittadini a continuare a collaborare con le autorità, segnalando tempestivamente comportamenti sospetti, e ci uniamo all’appello delle forze di polizia affinché si presti la massima attenzione durante le passeggiate con i propri animali, soprattutto nelle aree già colpite da simili episodi.

Alleanza Riformista