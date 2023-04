Alleanza Riformista sul Des

Se la politica si allontana da quel necessario realismo che quotidianamente dovrebbe accompagnarla in ogni scelta risulta potenzialmente di essere – non solo fuorviante – ma anche sbagliata. I fatti di questi giorni certificano che non vi siano le condizioni per chiudere il cerchio attorno al progetto di legge relativo al “Distretto Economico Speciale”. Così come è evidente che le ragioni non nascono dalle posizioni legittime, sia pur strumentali, delle minoranze. Il punto centrale, almeno per noi, non è stare oggi a “cavillare” a posteriori su quanto accaduto. Non ci interessa, pertanto, addentrarci in discussioni sterili se il progetto di legge era o non era nel programma di Governo, se era o non era allineato ai percorsi intrapresi in materia di politica estera, oppure se – da questo momento – qualcuno è più libero di rivendicare posizioni o una maggiore agibilità. Governabilità, stabilità e tenuta del quadro politico rischiano, infatti, di apparire parole vuote se non sono accompagnate da una iniziativa di Governo capace di reggere i bisogni della comunità nonostante si sia entrato nell’ultimo anno e mezzo di legislatura. La necessità di ripristinare, non solo nella forma, un quadro di collaborazione – all’insegna di un rinnovato metodo di lavoro tra le fila della maggioranza – è necessario. Diversamente ogni altro commento, a posteriori, rischia di diventare stucchevole.

