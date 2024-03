Alleanza Riformista sulla nomina della Reggenza

Alleanza Riformista, all'indomani dell'elezione dei nuovi Capitani Reggenti per il semestre aprile-ottobre 2024, desidera esprimere i propri complimenti e congratulazioni ai Capitani Reggenti eletti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, augurando loro un mandato reggenziale ricco di soddisfazioni. Non possiamo, però, sottrarci dal fare alcune considerazioni di carattere politico. È evidente che, nonostante il sostegno unitario dei Consiglieri di Alleanza Riformista, del PDCS e di Domani-Motus Liberi, si sia verificata una svolta inattesa, che ha portato alla nomina di una coppia di Capitani Reggenti non proposta dalla Maggioranza. Questo, per un atto politico compiuto dal Partito dei Socialisti e dei Democratici che, in barba alla lealtà, nonostante avesse condiviso prima la linea politica della Maggioranza anche sulle attribuzioni ai partiti che la compongono delle candidature per la Reggenza, ha dimostrato ancora una volta la sua inaffidabilità. Il Psd ha preferito evitare di confrontarsi all’interno del Gruppo Consigliare della lista NPR, nonostante fosse stata sollecitata al riguardo, ha scelto di disattendere gli impegni presi con gli alleati di Maggioranza e passare sul fronte dell’opposizione. Vedremo se i Consiglieri ed i Segretari di Stato del Psd saranno conseguenti e coerenti con questa loro scelta, lasciando la Maggioranza e dimettendosi dal Governo. In ogni caso tale atto politico avrà inevitabilmente ripercussioni sulle valutazioni da effettuare per la prossima Legislatura. Alleanza Riformista continuerà certamente nell’azione politica intrapresa, impegnandosi con responsabilità e lealtà, al servizio del Paese e della cittadinanza. Ai Consiglieri Italo Righi e Rossano Fabbri Alleanza Riformista esprime la massima vicinanza e gratitudine per l’impegno politico da sempre profuso con lealtà e dedizione.

