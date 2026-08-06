Alleanza Riformista: “Telefonia mobile, un anno dopo gli impegni diventano risultati”

Alleanza Riformista: “Telefonia mobile, un anno dopo gli impegni diventano risultati”.

Esattamente un anno fa, il 5 agosto 2025, veniva dato il via libera al piano per potenziare la rete di telefonia mobile e superare problemi di copertura che San Marino si trascinava da anni. Oggi la prima fase è conclusa. I nuovi impianti di Croce di Domagnano, San Marino Città e Murata sono attivi e permettono di migliorare concretamente la copertura, intervenendo su zone d’ombra e criticità che in alcuni casi erano ferme da oltre vent’anni. Parliamo di oltre 300 mila euro di investimenti interamente sostenuti dall’operatore, senza costi per lo Stato e con la titolarità delle infrastrutture che rimane pubblica. Un risultato concreto, ottenuto in tempi definiti, che dimostra come pubblico e privato possano lavorare insieme per modernizzare le infrastrutture del Paese. Il risultato raggiunto conferma il metodo con cui la Segreteria di Stato guidata da Rossano Fabbri sta portando avanti il proprio lavoro. Affrontare i problemi, trovare soluzioni e trasformare gli impegni in fatti concreti. A distanza di un anno i risultati sono visibili sul territorio e questo è per noi motivo di grande soddisfazione. È un modo concreto di fare politica, che misura la propria efficacia sui risultati ottenuti per il Paese. Il lavoro ora prosegue con la seconda fase del piano, a partire da Borgo Maggiore e dalle zone dove la copertura è ancora insufficiente. Avere una rete mobile moderna ed efficiente significa offrire servizi migliori a cittadini e imprese, sostenere l’innovazione e rendere San Marino più competitiva e attrattiva. L’obiettivo è completare il potenziamento della rete e garantire un servizio di qualità su tutto il territorio.

C.s. - Alleanza Riformista

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