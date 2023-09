Alleanza Riformista: Terzo appuntamento della “Scuola dei Riformisti”

Il terzo appuntamento della “Scuola dei Riformisti” di ieri giovedì 7 settembre con la presenza della Senatrice Stefania Craxi e con la prestigiosa supervisione di Riccardo Nencini, ha registrato la partecipazione di una numerosa e qualifica platea che con attenzione e domande ha seguito i diversi temi trattati dal Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato della Italiana.

Una figura autorevole con una importante esperienza politica e di governo.

Una figura di cui non possiamo che apprezzarne l’impegno quotidiano per perseguire il rafforzamento degli ideali garantisti, liberali e riformisti.

Una donna con una forte sensibilità sociale e profonda conoscitrice della politica estera italiana ed internazionale.

Parlare di riformismo, come detto a più riprese dalla Senatrice Craxi, è qualcosa di complesso specialmente in una politica di una società così compulsiva.

Il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni per un nuovo linguaggio, anche in prospettiva delle prossime elezioni politiche.

Un linguaggio dove agli urli, agli slogan, al giustizialismo, al qualunquismo - si delinei un’area della responsabilità, del ragionamento e delle proposte.

Un’area centrale tale da condizionare gli altri e non essere condizionati da movimentismi, radicalismi e resistenze fini a se stesse.

Oltre venti anni fa' moriva ad Hammamet Bettino Craxi.

Durante il dibattito è stata ricordata la figura di Bettino, un grande politico coraggioso e abile, protagonista delle storia recente della politica italiana, non solo per il Partito Socialista ma per i riformisti in generale.

Una figura di un grande riformista ed innovatore, che sapeva vedere e ragionare in prospettiva, doti di cui la politica ha una costante necessità.

Un grande amico della Repubblica di San Marino.

Alleanza Riformista desidera ringraziare pubblicamente la Senatrice Stefania Craxi per aver messo a disposizione il suo tempo per la "Scuola dei Riformisti" e nella speranza di averla nuovamente ospite, informa la cittadinanza che l'attività di formazione politica proseguirà con importanti appuntamenti nei prossimi mesi.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista