Alleanza Riformista: “Un nuovo capitolo per il futuro del paese”

Con l’obiettivo di rafforzare il nostro ruolo nella politica sammarinese, ci prepariamo a celebrare il primo Congresso di Alleanza Riformista.

L’Ufficio Politico, riunitosi nella serata di ieri, martedì 12 marzo 2025, in attuazione di quanto approvato dall’Assemblea costituente del 21 ottobre 2023, ha deliberato di celebrare il primo Congresso di Alleanza Riformista, che si terrà venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025.

La celebrazione del primo Congresso rappresenta il coronamento di un percorso politico ambizioso e determinato. Alleanza Riformista nasce dall’unione di forze politiche che hanno scelto di superare le vecchie divisioni per costruire una proposta innovativa, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro. Si tratta di un progetto fondato su valori chiari e irrinunciabili: diritti e libertà individuali, democrazia, riformismo, giustizia sociale, sostenibilità ambientale e promozione della cultura e dell’istruzione. Questa unione si ispira alla cultura riformista, una visione politica che vede nel cambiamento il motore del progresso, nella responsabilità il principio cardine della buona governance e nel pragmatismo il metodo per affrontare e risolvere concretamente i problemi del Paese.

Questo Congresso segna una tappa decisiva per consolidare un progetto politico che ha preso forma pubblicamente il 14 aprile 2023, ha visto l’Assemblea costituente nell’autunno dello stesso anno e si è misurato per la prima volta con il giudizio del corpo elettorale alle elezioni del 9 giugno 2024, conseguendo un risultato molto significativo. Un risultato che ha dato forza e legittimità alla nostra azione politica e che oggi ci impone la responsabilità di guardare avanti con ancora più determinazione.

A partire dal 15 marzo 2025, prenderà il via la campagna di adesione ad Alleanza Riformista, aperta a tutti coloro che vogliono essere protagonisti di questo progetto.

Il Congresso sarà un momento di confronto e di partecipazione, ma anche di decisioni chiare e assunzione di responsabilità. Per garantire un dibattito serio e strutturato, l’Ufficio Politico ha incaricato i Coordinatori di elaborare le bozze del regolamento congressuale, dello statuto e delle regole di appartenenza, che costituiranno la base dell’assetto organizzativo del partito.

Inoltre, l’Ufficio Politico ha deliberato di promuovere incontri con tutti gli aderenti, affinché il dibattito interno sia il più ampio e partecipato possibile. Solo attraverso il confronto e la condivisione di idee potremo rafforzare la nostra identità politica e definire al meglio le strategie per il futuro della Repubblica.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista