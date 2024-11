Alleanza Riformista: “Un passo avanti per le imprese sammarinesi grazie all’accordo con il Ministero del Lavoro”

L’accordo raggiunto tra le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, l’Industria e il Lavoro della Repubblica di San Marino e il Ministero del Lavoro Italiano rappresenta un’importante svolta per il riconoscimento dell'equipollenza dei documenti sammarinesi, in conformità con il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, relativo al rilascio della Patente a crediti per le imprese. Dal 1° novembre, le imprese sammarinesi possono presentare le autocertificazioni e autodichiarazioni richieste dalla normativa italiana sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando la documentazione già rilasciata nel nostro Paese. Questo accordo costituisce un significativo progresso verso la semplificazione delle procedure burocratiche e facilita l’accesso delle nostre imprese al mercato italiano. Alleanza Riformista sottolinea l’importanza di questa intesa, frutto di una proficua collaborazione tra le istituzioni sammarinesi e italiane, che rafforza ulteriormente i legami economici e commerciali tra i due Paesi. Tale risultato testimonia l’impegno del nostro governo nel sostenere le imprese locali, agevolando la loro operatività oltre confine e promuovendo la competitività del sistema economico sammarinese. Consideriamo fondamentale proseguire su questa strada, intensificando il dialogo con le autorità italiane per individuare ulteriori ambiti di cooperazione che possano favorire lo sviluppo economico e sociale della nostra Repubblica. Alleanza Riformista continuerà a sostenere con determinazione tutte le iniziative volte a migliorare il contesto operativo delle nostre imprese, consapevole che la crescita economica si fonda sulla creazione di opportunità e sulla rimozione degli ostacoli burocratici.

c.s Alleanza Riformista