Alleanza Riformista: “Un percorso di Idee e di Valori”

Oggi in conferenza stampa abbiamo presentato ufficialmente il Primo Congresso di Alleanza Riformista, che si terrà domenica 18 maggio alle ore 9.00 presso la Sala Polivalente di Serravalle, con il titolo “Un percorso di Idee e di Valori”.

Un appuntamento atteso e carico di significato, che segna il consolidamento di un progetto politico giovane ma già protagonista, nato con l’ambizione di contribuire con responsabilità, serietà e concretezza alla vita democratica della Repubblica di San Marino.

L’obiettivo di questa Assise è rinnovare l’impegno politico e rafforzare la direzione intrapresa, centrata su una visione riformista e liberale, capace di mettere al centro le priorità del Paese e i bisogni concreti della cittadinanza. Il titolo scelto – “Un percorso di Idee e di Valori” – non è uno slogan, ma la sintesi della linea politica che anima Alleanza Riformista fin dalla sua nascita: un’azione costruita su solide basi valoriali, che si traduce in elaborazione, confronto e responsabilità.

A due anni dalla prima presentazione pubblica del progetto politico – avvenuta il 14 aprile 2023 – ci presentiamo a questo appuntamento forti di un’identità chiara e di un ruolo consolidato all’interno della coalizione di governo. Un percorso affrontato con determinazione, spirito costruttivo e una costante apertura al dialogo.

I lavori congressuali si apriranno con l'intervento politico introduttivo, seguito dagli interventi degli ospiti e dei rappresentanti delle forze sociali, economiche e istituzionali sammarinesi, nonché da ospiti internazionali. Successivamente, si procederà alla discussione delle Tesi Congressuali e all'elezione del primo Segretario di Alleanza Riformista e degli organismi statutari.

Vogliamo che questo Congresso rappresenti una tappa decisiva del nostro cammino: l’occasione per definire con forza la nostra identità, rilanciare con determinazione il progetto politico di Alleanza Riformista, rafforzare il legame con la comunità sammarinese e tracciare con chiarezza la rotta verso il futuro. Vogliamo dimostrare che si può fare politica con serietà, visione e responsabilità, mettendo al centro le persone, il bene comune e il progresso della Repubblica. Crediamo che la buona politica esista, e siamo pronti a dimostrarlo ogni giorno, con il lavoro, l’ascolto e il coraggio.



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

