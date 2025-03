Alleanza Riformista: “Un ulteriore passo avanti per l’innovazione e la competitività di San Marino”

Alleanza Riformista saluta con soddisfazione l’accordo siglato tra la Repubblica di San Marino e l’Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO). Un’intesa che rafforza il sistema brevettuale nazionale e apre nuove opportunità per il nostro Paese nel contesto dell’innovazione e della competitività internazionale. Questo accordo, frutto del lavoro della Segreteria di Stato per l’Industria, dimostra la volontà politica di San Marino di investire in strumenti moderni come il Brevetto Europeo e il Brevetto Unitario. Si tratta di una scelta strategica per garantire maggiore tutela alla creatività e alle imprese, favorendo la crescita economica e l’attrazione di investimenti. Alleanza Riformista sottolinea l’importanza della formazione e dell’aggiornamento normativo, elementi chiave per rispondere alle sfide globali. Il coinvolgimento di scuole, aziende e professionisti nel settore brevettuale rappresenta un passo essenziale per la costruzione di un futuro più competitivo e innovativo. Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha dichiarato: "Questo accordo è un segnale forte della volontà di San Marino di rafforzare la tutela dell’innovazione e della proprietà intellettuale. È un’opportunità concreta per le imprese e i giovani che vogliono competere su scala internazionale". L’intesa, che arriva in un momento simbolico segnando 16 anni dall’adesione alla Convenzione sul Brevetto Europeo e 25 anni dalla nascita dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, rappresenta un investimento sul futuro del Paese, rafforzandone la posizione in ambito tecnologico e digitale. Alleanza Riformista ringrazia il Segretario di Stato Rossano Fabbri per l’impegno e conferma il proprio sostegno a iniziative che promuovano innovazione e crescita.

c.s. Alleanza Riformista