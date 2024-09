Alleanza Riformista: Una Giornata di Orgoglio e Tradizione: La Festa del 3 Settembre La festa del 3 settembre rappresenta da sempre il "Capodanno" della Repubblica.

Questa ricorrenza è molto più di un semplice evento conviviale o folcloristico: è un momento di profonda riflessione sui valori che da secoli fondano la nostra terra, la nostra comunità e la nostra identità. È l’espressione più autentica e suggestiva di uno Stato che, con orgoglio e determinazione, continua a rimanere fedele alle proprie tradizioni, anche mentre vive il presente e guarda con speranza al futuro.

Ogni 3 settembre celebriamo insieme chi siamo, da dove veniamo e cosa vogliamo diventare. È una giornata che ci unisce, che rinnova il nostro impegno collettivo a non disperdere ciò che ci rende unici: il legame profondo con la nostra storia e la nostra cultura.

Con questo spirito, desideriamo condividere con tutti i concittadini, sia qui che all’estero, la gioia di questa ricorrenza, laica e religiosa, che celebra un altro fausto anniversario della nostra amata comunità sammarinese.

Alleanza Riformista desidera rivolgere un caloroso augurio a tutti i Sammarinesi: che il 3 settembre sia per ciascuno di noi un momento di orgoglio, di festa e di riflessione, che ci ricordi l’importanza di stare uniti, di guardare avanti insieme, e di portare nel cuore i valori e le tradizioni che ci definiscono come popolo.

Buona festa del 3 settembre a tutti!



Comunicato stampa

Alleanza Riformista

