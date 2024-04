Alleanza Riformista: “Una lista unica per le prossime elezioni”

In un momento cruciale per la politica di San Marino, il Movimento Ideali Socialisti, Noi Sammarinesi, la componente Socialista di Alleanza Riformista ed Ēlego hanno raggiunto un'intesa molto importante. Dopo numerosi incontri e confronti, queste forze politiche hanno concordato la creazione di una lista unica per le prossime elezioni politiche generali. Questa alleanza rappresenta un impegno condiviso per il rinnovamento della Repubblica di San Marino, che si basa su un piano d'azione pragmatico e scevro da pregiudizi ideologici. Il nostro scopo è focalizzato esclusivamente sul bene comune e sullo sviluppo sostenibile del nostro paese. Unendo le nostre forze, ci impegniamo a portare nuove energie e idee innovative per il rinnovamento di San Marino, mettendo al centro la partecipazione attiva dei cittadini, l'attuazione tempestiva delle riforme e il sostegno alle persone più vulnerabili della società. Un'intesa che non solo semplificherà il panorama politico, ma che costituisce anche un ulteriore passo fondamentale nel percorso di dialogo e collaborazione con il Partito Democratico Cristiano Sammarinese.

cs Alleanza Riformista

