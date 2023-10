Alleanza Riformista verso il primo Congresso

Ci stiamo avvicinando alla celebrazione del nostro primo Congresso e nella giornata di sabato 21 ottobre è stata organizzata l’assemblea degli aderenti di Alleanza Riformista, alle ore 9.30 presso il Podere Lesignano in via dei Dativi. Una giornata di lavoro e di confronto con i nostri sostenitori aperta a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per la costruzione della nuova casa delle forze liberal-democratiche, socialiste e riformiste, che vuole diventare il punto di riferimento dei sammarinesi che si riconoscano nei valori storici, civili e sociali della Repubblica di San Marino. Una fase precongressuale che dovrà impegnare tutti gli aderenti e i rappresentati istituzionali nella elaborazione di una piattaforma politica-programmatica con l’obiettivo di dare alla popolazione sammarinese un nuovo prodotto, una nuova offerta di visone della società con progetti chiari e ben definiti, con punti programmatici su cui Alleanza Riformista intende impegnare i suoi sforzi e le sue attività, impegni ed obiettivi che dovranno segnare un cambio radicale di prospettiva non solo incidendo nell’agenda politico-istituzionale del Paese ma anche e soprattutto per dare risposte adeguate, ed efficaci alle tante problematiche che i cittadini sammarinesi si trovano ad affrontare ormai quotidianamente.

