Allerta messaggi di probabile truffa che invitano a contattare un finto numero CUP dell'Iss.

Si avvisa la cittadinanza che sono giunte segnalazioni agli uffici ISS di messaggi SMS che invitano a "contattare con urgenza" gli uffici del CUP attraverso numeri telefonici con prefisso 899. Si tratta di messaggi di una probabile truffa che fanno leva su un falso senso di emergenza. L’Istituto per la Sicurezza Sociale tiene a precisare che il CUP non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti e assolutamente non utilizza numeri con prefisso 899 o altri prefissi internazionali o a sovrapprezzo. L'unico numero ufficiale del Centro Unico Prenotazioni ISS è il 0549 994889, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. Si invitano i cittadini che dovessero ricevere questi messaggi sospetti a non chiamare assolutamente i numeri indicati e a non fornire alcun dato personale o sanitario. Si consiglia inoltre di cancellarli o segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di reati informatici e truffe online.

C.s. - ISS

