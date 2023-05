Allerta meteo della Protezione Civile San Marino

In previsione delle precipitazioni atmosferiche che interesseranno il territorio della Repubblica di San Marino a partire dalle prime ore della giornata di domani, martedì 16 maggio, causando abbondanti cumulate di pioggia, come indicato nell’allerta n.61/2023 diramata dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna (codice colore Rosso per criticità idraulica e idrogeologica) si ricorda alla cittadinanza che in queste condizioni sono possibili localizzati fenomeni di allagamento per incapacità di smaltimento della rete di drenaggio urbano in particolare sottopassi, zone depresse e scantinati e possono verificarsi innalzamenti veloci ed improvvisi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; inoltre è possibile l’innesco o la riattivazione di fenomeni franosi o accelerazioni di movimenti già in atto anche di medie dimensioni su versanti che possono causare danni con interruzioni della viabilità e delle reti tecnologiche. Si raccomanda di tenersi informati sulle situazioni di pericolo previste sul territorio e di rispettare le seguenti norme comportamentali: SPOSTAMENTI - limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari al fine di ridurre i rischi correlati ai possibili smottamenti, allagamenti, caduta di alberi che potrebbero verificarsi sulle sedi stradali; -non utilizzare assolutamente l’automobile in caso di strada allagata (anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento); -evitare sottopassi, argini, ponti o guadi (sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso) ALL’APERTO -allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero far cadere; raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare; fare attenzione a dove si cammina: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. LUOGHI CHIUSI se la zona in cui si vive o si lavora è a rischio allagamento, per prossimità a corsi d’acqua o per ruscellamento di acqua piovana in eccesso rispetto alla capienza delle reti fognarie: -non dormire nei piani seminterrati o nei piani terra ed evitare di soggiornarvi; salire ai piani superiori evitando l’ascensore che si può bloccare; -proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ci si espone a pericoli; -non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile; -chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

cs Protezione Civile San Marino