Allestimento del punto tamponi all'uscita dell'A14 di Riccione.

Sono iniziati questa mattina i lavori per l'allestimento del "drive through" di Riccione presso il parcheggio dei Delfini all'uscita dell'A 14. Sul posto oltre ovviamente all'Ausl, l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, gli uffici comunali, in particolare l'Ufficio Traffico e la Geat. L'allestimento del un nuovo "drive through" che darà la possibilità, di effettuare il tampone direttamente in auto è stato eseguito dall'Esercito Italiano. Il punto tamponi sarà operativo da lunedì, per effettuare il test i cittadini dovranno rivolgersi all'Ausl che indicherà le procedure per accedere all'esame. Il Comune di Riccione ha predisposto l'area con gli allacci per utenze, la pulitura è stata a cura della Geat così come la sistemazione delle transenne, in maniera da creare un percorso obbligato a senso unico all'interno del parcheggio.

