Allestimento ferroviario di Associazione Treno Bianco Azzurro: il 23 chiuderà apertura estiva

Lunedì 23 settembre alle ore 20:00 si concluderà l'apertura estiva dell'allestimento ferroviario di Associazione Treno Bianco Azzurro. Vi invitiamo, a partecipare agli ultimi due giorni di visita. Nei prossimi mesi, faremo delle aperture straordinarie ed eventi, una passeggiata e un caffè ferroviario. Cogliamo l'occasione per ringraziare chi ha dato la possibilità di creare questo allestimento, cui da anni atba si impegnava non trovando purtroppo risposte alle nostre domande di collaborazione. Il ringraziamento va in particolare a Silvano Andreani promotore e trait d'union con la proprietà degli spazi, Il movimento Civico 10 che con il contributo ha dato fattibilità all'evento, agli Istituti Culturali, che ci hanno messo a disposizione i ragazzi per la gestione museale a Conrad Mularoni che con i suoi amici e collaboratori ci ha donato la ricostruzione dei portali delle gallerie all'ingresso del museo. Ad Ana marina Lozica e Anna Guerra che hanno allestito gli interni, a Koppe sempre al nostro fianco. Un ringraziamento, seppur di parte, va al direttivo di ATBA (Yuma, Giusy, Oscar, Paolo,Valeriano) che hanno sistemato il luogo, trasportato materiale ed allestito e alle tante tantissime persone, che hanno visitato, e consegnato materiale ferroviario durante il periodo di apertura. Un Grazie a tutti. Il Presidente ATBA Rattini Alessandro