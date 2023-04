Allevamento polli Maiolo, esiti consiglio comunale di San Leo

Allevamento polli Maiolo, esiti consiglio comunale di San Leo.

Durante la seduta del Consiglio Comunale di San Leo del 3 aprile, è stata discussa un’interpellanza urgente sul progetto di allevamento intensivo di polli a Maiolo, presentata dai consiglieri Alessandro Tosarelli e Francesca Mascella. Il sindaco Leonardo Bindi ha nuovamente evitato di prendere una posizione chiara sul progetto ormai già in fase di esecuzione in località Cavallara di Maiolo, a due passi da San Leo, limitandosi ad affermare che non avrebbe autorizzato un intervento simile sul proprio territorio. L’amministrazione evidentemente sottovaluta la preoccupazione della popolazione circa i possibili effetti sulla salute pubblica, sull’ambiente e sull’economia della Valmarecchia, riferiti nel documento. Affermare che allo stato dei fatti si potrà unicamente monitorare la gestione dell’allevamento, demandando a una non ancora meglio precisata commissione dalle competenze ignote, conferma una visione miope che circoscrive il raggio d’azione al proprio limitato ambito in attesa degli eventi, senza considerare che siamo attori di un sistema articolato in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte per perseguire obiettivi comuni.



Cs - I gruppi consiliari SiAmo San Leo Passione e Impegno

