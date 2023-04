Allevatori di lumache cercasi, domani a Rimini c'è l'Helix Day Tornano sabato 29 aprile le giornate formative per aspiranti elicicoltori

Vuoi diventare un allevatore di lumache? Tornano sabato 29 aprile gli “Helix Day” di Demetra, le giornate formative che l’allevamento di Rimini dedica agli aspiranti elicicoltori. Dopo il grande successo dello scorso anno, ripartono le mattinate informative “sul campo” per spiegare nel dettaglio tutto ciò che serve per creare un allevamento di chiocciole. In cattedra Daniele Bartocci, 35 anni, romano trapiantato a Rimini che, dopo alcune esperienze in giro per il mondo, ha fondato sulle prime colline riminesi l’azienda elicicola Demetra, un nuovo marchio che si occupa prevalentemente di cosmetica (bava di lumaca). Su un terreno di 10mila metri quadrati, dalla primavera dello scorso anno, Daniele ha creato il più grande allevamento di lumache dell’Emilia Romagna gestito ‘a ciclo naturale’ biologico. Si tratta di un metodo d’allevamento no-stress e cruelty-free studiato per il benessere della chiocciola che viene alimentata con ortaggi stagionali coltivati direttamente nel suo habitat senza l’utilizzo di agenti chimici né pesticidi. “L’allevamento di lumache - assicura Daniele - se gestito in maniera oculata garantisce, con un modesto investimento, introiti molto interessanti. E’ chiaro che si tratta di un lavoro a contatto con la natura e dunque bisogna esserci anche portati. Ma la richiesta del mercato mondiale, sia sul fronte della cosmesi che su quello della ristorazione, è molto buona e dunque, seguendo scrupolosamente i giusti protocolli, si può creare un business solido e soprattutto sostenibile”. Per avere l’eccellenza dell’elicicoltura - oltre alla salubrità dell’acqua e alla selezione del terreno - il punto più importante è la scelta dei riproduttori, ovvero quelle chiocciole che, accoppiandosi dalle 6 alle 8 volte all’anno, daranno l’imprinting genetico a tutto l’allevamento. Nel caso di Demetra - dopo un’accurata selezione (in natura esistono tantissime specie di chiocciole) - si è deciso di puntare sulla Helix Aspersa Muller, una specie molto resistente con una pezzatura piuttosto piccola (dai 6 ai 12 grammi) ma, soprattutto, in grado di produrre in assoluto la migliore bava di lumaca al mondo per uso cosmetico e farmacologico. Per partecipare all’Helix Day di sabato 29 aprile (dalle 8.30 alle 12.30) le iscrizioni si aprono oggi. Per partecipare basta chiamare il numero 391 7528483 (solo WhatsApp). Il costo è di 20 euro.

