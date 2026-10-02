Alliance française: un cuore francese a Rimini e San Marino

Alliance française: un cuore francese a Rimini e San Marino.

Tutto è pronto! Dopo la pausa estiva, l’Alliance Française riprende le proprie iniziative per il 2026: numerose attività culturali che intendono avvicinare alla cultura francofona e imparare la lingua francese con nuovi corsi dedicati a tutte le età e livelli.

Serate culturali: un’occasione per scoprire la Francia a Rimini e San Marino

Tanti gli eventi in programma ai quali può partecipare un pubblico che conosce già il francese, ma anche chiunque sia curioso di avvicinarsi a questa lingua, che sia per studio, lavoro o passione; in effetti le attività dell’associazione si svolgono in un’atmosfera conviviale che permette di immergersi nella cultura francofona attraverso degustazioni, musica e dialoghi.

Fra gli appuntamenti più attesi il CINE-Club Lecture, ogni mese su di un tema preciso saranno proposte delle letture e un film; la serata Karaoké, in versione Creola; il laboratorio di scrittura e poi, si proporranno le tradizioni francesi: il Beaujolais nouveau, la Galette des Rois, la Chandeleur con le crệpes e ancora tante attività che vi faranno scoprire come la Francofonia possa essere interessante.

Corsi 2026/2027: francese per tutti

Sul flyer viene presentata l’offerta formativa: corsi di francese strutturati per rispondere alle esigenze di adulti, ragazzi e bambini. Dalle lezioni per principianti ai percorsi avanzati, l’Alliance Française conferma il suo impegno nel fornire un’istruzione di qualità, con docenti madrelingua esperti nonché esaminatori abilitati che seguono i programmi allineati agli standard internazionali del Quadro Comune di Riferimento delle Lingue, con la possibilità di Certificare il proprio percorso.

Un ponte culturale tra Rimini-San Marino e la Francia

Con le proprie iniziative, l’Alliance Française rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per la promozione della lingua e della cultura francese nel nostro territorio, offrendo strumenti concreti per arricchire il proprio bagaglio linguistico e culturale.

c.s. Alliance Française

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