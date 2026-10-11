Alloggi per gli studenti universitari: avviata la ricognizione delle camere disponibili sul territorio

La Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, insieme alle Segreterie di Stato competenti e all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ha avviato un percorso condiviso per individuare camere da destinare ad alloggio degli studenti iscritti all'Ateneo. L'iniziativa nasce dal costante aumento degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e dalla conseguente esigenza di garantire soluzioni abitative stabili, accessibili e adeguatamente collegate alle sedi universitarie. Disporre di un'offerta di alloggi idonea è infatti una condizione essenziale per l'attrattività e la crescita dell'Università sammarinese. Vista l’importanza dello studentato previsto dalla Legge n. 87/2026 sulla Pianificazione Territoriale Strategica, le Amministrazioni coinvolte hanno ritenuto opportuno svolgere una ricognizione delle disponibilità già presenti sul territorio. La ricognizione riguarda camere singole o doppie situate in strutture ricettive, unità abitative o porzioni di fabbricato regolarmente destinate a tale uso. Sono preferite le camere ubicate nei Castelli di Città di San Marino, Borgo Maggiore e Serravalle, ma possono essere proposti immobili in qualsiasi Castello della Repubblica. Per gli studenti alloggiati nelle strutture che aderiranno all'iniziativa sarà previsto un collegamento con le sedi universitarie tramite il servizio SMUVI. I rapporti di locazione intercorreranno direttamente tra la struttura e lo studente. Con i soggetti ritenuti idonei potrà essere stipulata una convenzione con l'Università e le Segreterie di Stato competenti. Le strutture ricettive e i proprietari interessati potranno rivolgersi direttamente all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che fornirà loro supporto e indicazioni sulle modalità di adesione. "La crescita dell'Università rappresenta un'opportunità strategica per il Paese e richiede risposte concrete anche sul piano abitativo" dichiara il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Matteo Ciacci. "Mentre proseguiamo nella programmazione degli studentati previsti dalla nuova legge sulla pianificazione territoriale, vogliamo valorizzare fin da subito le disponibilità esistenti, con condizioni chiare per gli studenti e un collegamento garantito con le sedi universitarie. È un lavoro condiviso tra istituzioni, che può rappresentare anche un'occasione per le strutture ricettive del territorio." Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino: www.unirsm.sm.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente







