Alluminio sammarinese, CSdL- CDLS - USL: "Accettata la moratoria, ora tocca alle banche"

Con riferimento alla crisi aziendale che da mesi sta interessando la società Alluminio Sammarinese, appreso della concessione della moratoria richiesta dal liquidatore avv. Simone Menghini, e autorizzata dal Tribunale nella giornata di oggi, esprimiamo apprezzamento per l’operato che ha condotto al raggiungimento di questo importante risultato in un così breve lasso di tempo. L’impegno profuso da tutte le parti, incluse le Segreterie di Stato coinvolte nel raggiungimento di questo primario obiettivo finalizzato alla continuità aziendale e al pagamento degli stipendi, deve ora concretizzarsi con il sostegno finanziario richiamato nel decreto di moratoria. Pertanto, ci attendiamo che già nelle prossime ore gli istituti di credito concedano le risorse necessarie al pagamento degli stipendi arretrati e alla immediata prosecuzione dell’attività aziendale. In attesa di ulteriori positivi sviluppi, il sindacato manterrà costanti rapporti con tutte le parti; la SSA e riferirà puntualmente all’Assemblea dei lavoratori.

I Segretari delle Federazioni Industria di CSdL- CDLS - USL