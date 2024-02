Alluminio Sammarinese S.p.A. : da tempo al lavoro per rilanciare l'attività

Nonostante quanto sembra trasparire dalle notizie apparse negli ultimi giorni, Alluminio Sammarinese S.p.A. sta da tempo lavorando per superare l’attuale situazione e rilanciare la propria attività. A tal fine ha selezionato un team di professionisti, guidato da BLC & Partners e supportato, quale advisor legale, dallo Studio RASS, che sono stati incaricati di predisporre un piano di ristrutturazione di tutte le società che, direttamente o indirettamente, fanno capo all’azionariato di Alluminio Sammarinese. La finalità del piano è quella di costruire una solida realtà imprenditoriale che, attraverso una nuova governance e sinergie con le altre aziende del gruppo, assicuri continuità all’attività di Alluminio Sammarinese e la massima soddisfazione del ceto creditizio, in modo da consentire a questa nuova realtà di acquisire, nel tempo, una posizione di leadership nel settore dell’estrusione, sia dell’alluminio che della plastica. Tale progetto presuppone, oltre all’affiancamento di uno o più partner finanziari che supportino, nel medio-lungo periodo, il nuovo management con gli investimenti necessari per raggiungere gli obbiettivi del piano, anche un immediato coinvolgimento degli stakeholder di Alluminio Sammarinese che diano fiducia alla nuova squadra, consentendole di superare l’attuale situazione con l’obiettivo della finalizzazione del piano, prevista per il prossimo mese di maggio. Nei prossimi giorni verranno organizzati incontri e confronti fra i professionisti incaricati dalla società e gli istituti di credito, i sindacati e le istituzioni sammarinesi per proseguire il dialogo, già iniziato nei mesi scorsi, al fine di cercare una soluzione ponte che possa tutelare l’occupazione e consentire all’azienda di proseguire la produzione, consolidando i rapporti con clienti e fornitori strategici.

