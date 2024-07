Alluminio Sammarinese, sollievo per il salvataggio dei 130 posti di lavoro

Dopo quasi un anno di preoccupazioni e non poche difficoltà, i 130 lavoratori dell’Alluminio Sammarinese possono tirare finalmente un sospiro di sollievo e guardare il futuro con maggiore fiducia e stabilità. Le Federazioni Industria della CSdL, CDLS e USL esprimono sollievo e grande soddisfazione per l’esito della vertenza riguardante l’Allumino Sammarinese SpA, conclusasi con l’acquisizione del ramo di azienda da parte di Alunova Sammarinese Srl. Nella giornata odierna il titolare della Alunova Sammarinese Srl, l’Ing. Giovanni Gemmani, ha personalmente comunicato ai dipendenti l’acquisizione dell’Alluminio Sammarinese SpA, alla presenza dei Segretari di Federazione Agostino D’Antonio (CSdL), Paride Neri (CDLS), Daniele Tomasetti (USL), e del Liquidatore Avv. Simone Menghini. La conclusione dell’operazione, oltre ad assicurare la continuità del sito produttivo, garantisce la conservazione di tutti i posti di lavoro e le OO.SS. resteranno impegnate nel seguire gli sviluppi e su come verranno formalmente definite le condizioni di passaggio dei lavoratori alla nuova proprietà. Un riconoscimento a tutti i soggetti che hanno reso possibile questa operazione di salvataggio giunge dai lavoratori stessi, ai quali va riconosciuto il principale merito di non essersi mai arresi nonostante le avversità attraversate.

c.s. I Segretari della Federazione Industria CSdL - CDLS - USL

