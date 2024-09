Alluvione in Romagna, Segreteria Territorio: "San Marino fa la sua parte"

La Segreteria di Stato al Territorio desidera ringraziare tutti i servizi del Dipartimento che in questi giorni di intense precipitazioni si sono adoperati per affrontare al meglio le criticità. Infatti, nonostante le forti precipitazioni, si è registrata una buona tenuta generale della situazione: qualche piccola tracimazione da fossi interpoderali, qualche allagamento risolto puntualmente. Prosegue comunque l’attività di supervisione, messa in sicurezza e prevenzione sul territorio. Il Segretario di Stato al Territorio e Ambiente On.le Matteo Ciacci e la Protezione Civile della Repubblica di San Marino, appena conclusi gli interventi di controllo e di messa in sicurezza del territorio in relazione all’ ondata di maltempo, si sono subito attivati per prendere parte all' assistenza delle popolazioni della vicina Romagna colpite dall'alluvione. Alle ore 5:45 di stamane è partito il primo contingente di volontari che sarà seguito da altre squadre in supporto, dotate di idrovore e attrezzature indispensabili per questo tipo di scenario emergenziale. L’attività di volontariato proseguirà nei prossimi giorni. La Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente desidera ringraziare il Capo della Protezione Civile di San Marino Ing. Pietro Falcioni e il Presidente dell'Unione dei Volontari Sig. Piermarino Bedetti per la sollecitudine con cui hanno attivato, di concerto con il Coordinamento di Protezione Civile di Rimini, i Volontari di Protezione Civile nei confronti dei quali viene rivolto da questa Segreteria un sentito ringraziamento per l'encomiabile operato che sempre svolgono.

c.s. Segreteria di Stato Territorio e Ambiente