Alta Formazione per business analyst e facility manager all’Università di San Marino: per chi, nelle aziende, risolve problemi.

Due percorsi di studio creati per formare professionisti incaricati di individuare e risolvere i problemi di un’azienda tenendo conto di ambiti non solo strettamente legati al business, ma anche di aspetti come le caratteristiche culturali e le dinamiche psicologiche, vengono offerti dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella cornice dei suoi percorsi di Alta Formazione. Il primo, chiamato “Business analysis for innovation and sustainability management 5.0”, è rivolto alle figure che si occuperanno di migliorare i processi, l’organizzazione e la pianificazione strategica di una realtà intervenendo sulle principali attività che la caratterizzano, come la produzione di un bene o l’erogazione di un servizio, mettendo a frutto una conoscenza non solo degli aspetti tecnici e normativi, ma anche sociali e relazionali, nonché di marketing. Il secondo dei corsi previsti, “Facility management for sustainability 5.0”, riguarda invece gli ambiti che non interessano direttamente il ‘cuore’ dell’azienda, ma tutto quanto le ruota attorno e ne permette il funzionamento, come le telecomunicazioni e il servizio mensa. “Proprio in questo contesto - spiega il sammarinese Pietro Renzi, direttore scientifico dei due corsi - emerge la necessità di coordinare per esempio lo spazio fisico di lavoro con le risorse umane e l’attività di una ditta, integrando i principi della gestione economica e finanziaria, dell’architettura e delle scienze comportamentali e ingegneristiche. Sono coinvolte, quindi, competenze richieste in settori di produzione e servizi come industrie, ospedali, alberghi, aziende di trasporto e logistica. L'idea è di declinare il programma dei corsi verso la rivoluzione 5.0 così come definita, per esempio, dalla Commissione Europea, cioé per un'industria più sostenibile, resiliente e incentrata sull'uomo”. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 febbraio. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “offerta formativa”. Fra i destinatari: commercialisti, consulenti aziendali, esperti di finanza agevolata, responsabili della progettazione e gestione di edifici e impianti.

