Alti rappresentanti dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” in visita a San Marino.

Nella mattina odierna gli Alti rappresentanti dell’”Associazione Nazionale Nastro Verde” Decorati di Medaglia d'Oro "Mauriziana" - Sezione Emilia Romagna e delegazione Marche/Umbria con il Loro Presidente S.Ten. CC (cong) Francesco MICELI, in visita a San Marino, sono stati accolti da una Rappresentanza Istituzionale della Repubblica di San Marino, dal Comandante del Comando Generale delle Milizie, Gen. Leonardo Lonfernini, oltre che da una Rappresentanza dei Corpi di Polizia e dei Corpi Militari sammarinesi. Il Nastro Verde” è un’Associazione fra ex appartenenti ed appartenenti alle Forze Armate italiane e Corpi Armati dello Stato (Esercito Italiano, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed ex Corpo delle Guardie di P.S.) che, per l’eccellenza e la durata del servizio prestato, sono stati insigniti della Medaglia d’Oro Mauriziana. L’Associazione ha lo scopo di dar voce a tanti “mauriziani” che desiderano difendere e tramandare i Valori che sono o sono stati alla base della vita professionale e si ripromette anche di consolidare i sentimenti di amicizia fra commilitoni di ogni grado, Arma e Specialità attraverso incontri, manifestazioni, impegni in campo sociale. Il corteo ha sfilato dalla Porta San Francesco verso l’Ara dei Volontari, dove è avvenuta la Cerimonia di deposizione di una corona d’alloro. Con tale iniziativa l'Associazione intende condividere le attività istituzionali ed in particolare il riconoscimento e la gratitudine ai Soldati della Repubblica di San Marino. A termine della Cerimonia, i Rappresentanti dell’Associazione hanno incontrato le Autorità Militari presso il Quartiere delle Milizie e visitato Palazzo Pubblico nel corso di una visita loro dedicata fortemente apprezzata, a cura del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica di San Marino.

Cs - Segreteria di Stato Affari Esteri

