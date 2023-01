Altri fondi europei per il turismo sammarinese La Repubblica di San Marino beneficerà del progetto “Co-Op” dell’ETC per la comunicazione e la promozione del turismo in Europa. Entro gennaio la firma su un accordo da 330.000 euro. Pedini Amati: “Un ulteriore risultato storico”

Altri fondi europei per il turismo sammarinese.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il consulente della Segreteria di Stato per il Turismo Stefano Moroncelli, hanno partecipato questa mattina ad un incontro, in video conferenza, con i tecnici dell’European Travel Commission per completare l’accordo che permetterà alla Repubblica di San Marino di beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea per il programma di cooperazione a sostegno di Campagne turistiche promozionali. La Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, dopo essere riuscita ad accedere meno di un anno fa, ai fondi del “Progetto Horizon” per la promozione sinergica dei territori quest’anno riuscirà ad essere fra i beneficiari dei fondi del programma “Co-Op” per l’investimento in campagne di comunicazione e promozione volte a rafforzare la fiducia dei consumatori nei viaggi e nel turismo verso e intorno all'Europa, aumentando la consapevolezza delle esperienze di viaggio in destinazioni meno conosciute. La firma sull’accordo arriverà il prossimo 25 gennaio e garatirà ai progetti un finanziamento pari a 330.000 euro dei quali 160.000 euro a fondo perduto. Parteciperanno al progetto con un contributo di 50.000 euro anche “Settore Turismo” di Regione Marche ed “APT Servizi” di Regione Emilia Romagna partner della Repubblica di San Marino nel progetto del Tavolo Turistico Territoriale che ha dato vita a The Lovely Places.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Dopo il primo storico finanziamento europeo per i progetti di promozione turistica siamo riusciti a rientrare, ancora una volta, in un progetto dell’European Travel Commission, sottoscriveremo a breve un accordo che ci garantirà fondi per la promozione turistica. Ritengo sia un risultato importante che in meno di un anno ha portato verso i nostri progetti oltre mezzo milione di euro e che ci consente di poter investire su una campagna di comunicazione di alto livello grazie a fondi che arrivano dalla Commissione Europea, una risorsa economica sulla quale non avremmo mai potuto contare se non avessimo partecipato a bandi che oggi potrebbero essere ricercati anche in altri settori”.

Cs - SdS Turismo

