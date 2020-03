Altro traguardo della campagna SUMS #StiamoUnitiMutuamenteSolidali: raccolti 200.000 euro a sostengo dell’Istituto Sicurezza Sociale per la lotta contro il Covid 19

Altro traguardo della raccolta fondi #StiamoUnitiMutuamenteSolidali promossa da SUMS con il patrocinio della Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale che si pone l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Istituto Sicurezza Sociale per l’approvvigionamento di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione. Registriamo che la cifra raccolta ha raggiunto 200.000 euro, di cui i primi 150.000 euro sono già stati versati sul conto dell’ISS.

Ricordiamo che sta comunque proseguendo la raccolta fondi e invitiamo nuovamente la cittadinanza a contribuire attraverso donazioni che potranno essere effettuate tramite bonifico sul conto corrente, intestato a SUMS presso Cassa di Risparmio, con IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus”. Coloro che non avessero il servizio di internet banking o fossero impossibilitati ad uscire e non riuscissero a donare tramite bonifico, possono contattare la propria agenzia bancaria per valutare se siano state previste modalità alternative per i propri correntisti relative a questo tipo di donazioni. Pertanto, consigliamo di contattare la banca per concordare il procedimento più idoneo.

Evidenziamo che le donazioni sono deducibili fiscalmente: per i privati come “passività deducibili” dalla dichiarazione dei redditi e per le imprese dal reddito di impresa.

Ci teniamo a rimarcare ancora una volta che sono proprio i singoli versamenti ad accrescere la somma destinata a supportare l’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche piccole donazioni per sostenere il grande sforzo che il nostro sistema sanitario sta compiendo.

SUMS, ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare attivamente con le loro donazioni in questo momento di grande necessità.



Comunicato stampa

SUMS

