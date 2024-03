Alutitan Incoraggia il Talentuoso Futuro dell'Industria dell'Alluminio!

Nel mondo dinamico e competitivo dell'industria, l'innovazione e la formazione dei giovani sono fondamentali per il progresso e la crescita. È con questo spirito che Alutitan ha lanciato con successo la prima edizione di "Challenge your talent", un'iniziativa progettata per avvicinare gli studenti degli istituti tecnici al promettente settore dell'alluminio. Nell'atmosfera vibrante della sede di Alutitan, le classi IIA e IIB dell'Istituto Tecnico Superiore di San Marino hanno avuto l'opportunità unica di immergersi nell'affascinante universo dell'estrusione d'alluminio attraverso un'esperienza educativa indimenticabile. Il programma dell'evento è stato pensato per offrire ai partecipanti un'ampia panoramica del processo di estrusione dell'alluminio e delle sue molteplici applicazioni. Diviso in tre momenti distinti, l'evento ha offerto un equilibrio perfetto tra teoria e pratica, coinvolgendo attivamente i ragazzi in un percorso di apprendimento coinvolgente e stimolante. Il primo momento, incentrato sulla teoria e sulla pratica, ha permesso agli studenti di approfondire le loro conoscenze sulle proprietà dei metalli, con particolare attenzione all'alluminio. Attraverso illustrazioni dettagliate e esempi pratici, i partecipanti hanno seguito il percorso affascinante che porta dalla materia prima alla creazione di prodotti finiti, esplorando ogni fase del processo con curiosità e entusiasmo. Il secondo momento, caratterizzato da un laboratorio interattivo, ha offerto ai ragazzi l'opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze in un ambiente divertente e stimolante. Attraverso un quiz a gruppi, hanno potuto applicare le nozioni apprese durante la fase teorica e sviluppare capacità di osservazione e deduzione. Il culmine dell'esperienza è stato rappresentato dalla visita dell'impianto di produzione di Alutitan, dove i partecipanti hanno potuto assistere in prima persona al funzionamento di una vera e propria fabbrica e comprendere l'importanza delle diverse figure professionali coinvolte nel processo produttivo. È stato un momento di ispirazione e apprendimento, che ha aperto agli studenti nuove prospettive sul mondo del lavoro e le sue infinite opportunità. Ma "Challenge your talent" non è stata solo un'occasione di apprendimento; è stata soprattutto un momento di crescita personale e professionale per i giovani partecipanti. Attraverso il confronto diretto con esperti del settore e l'interazione con i propri coetanei, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare le proprie passioni e scoprire nuove prospettive di carriera nell'industria dell'alluminio. Alutitan desidera ringraziare di cuore gli studenti, la prof.ssa Catia Cesarini e tutto il team interno che ha reso possibile questa straordinaria esperienza. Continueremo a investire nel talento e nell'entusiasmo dei giovani, perché sono loro il motore del nostro futuro.

