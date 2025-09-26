Alzheimer: una serata pubblica per presentare servizi e attività

L'Istituto per la Sicurezza Sociale organizza la serata pubblica "Ricordati di chi non Ricorda" che si terrà lunedì 29 settembre alle ore 18:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano. L'evento rappresenta un'importante occasione per conoscere nel dettaglio i servizi e le attività dell'ISS dedicati alla prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico, cura e assistenza ai pazienti affetti da Alzheimer e disturbi neurocognitivi. Durante la serata interverranno i professionisti delle diverse Unità Operative dell'ISS coinvolte nell'assistenza ai pazienti con Alzheimer: Neurologia, Geriatria, Assistenza Residenziale Anziani e Servizi Territoriali Domiciliari Integrati, che illustreranno le specifiche competenze e i percorsi di cura attivati. Saranno presenti anche i volontari dell'ASSPIC - Associazione Sammarinese per il Sostegno nelle Patologie dell'Invecchiamento Cerebrale, che presenteranno le attività di supporto psicologico e gli interventi di stimolazione cognitiva offerti alle famiglie del territorio. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività organizzate in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer e ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

