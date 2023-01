“Amarcord Disegnato”: inaugurata la mostra con i fotogrammi del capolavoro di Fellini dipinti dall’artista Agim Sulaj

Questa mattina, in occasione del 103esimo anniversario della nascita del Maestro Fellini, è stata inaugurata “Amarcord Disegnato”, il progetto miniaturistico dell’artista Agim Sulaj, che restituisce personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. All’inaugurazione erano presenti l’artista Agim Sulaj, Francesca Fabbri Fellini e l’Assessora Francesca Mattei. Più che da vedere, i film di Fellini sarebbero da sfogliare, diceva un po’ provocatoriamente Morando Morandini, uno dei maestri del giornalismo cinematografico italiano. Film da riportare al loro elemento originario, il fotogramma, per apprezzarne l’essenza specificamente pittorica del cinema del maestro riminese. Sembra rispondere a quell’invito “Amarcord Disegnato”, che prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini attraverso sessantacinque fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela, in esposizione fino al 19 marzo al Palazzo del Fulgor Per celebrare la ricorrenza dell’anniversario della nascita di Fellini, venerdì 20 gennaio l’accesso a tutti i musei, e non solo al Fellini, è a ingresso libero.

