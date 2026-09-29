Amarcort, partono le selezioni per il Premio Burdlaz: giovani registi felliniani alla Cineteca di Rimini

Al via il Premio Burdlaz 2026, prima tappa di avvicinamento alla 19a edizione dell'Amarcort Film Festival. Dal 1° ottobre al 3 novembre, la Cineteca Comunale di Rimini ospiterà sei serate dedicate ai film in concorso, tutti in programma alle 21. Le proiezioni accompagneranno il pubblico alla scoperta delle opere selezionate, firmate da registi esordienti under 40 accomunati da influenze e suggestioni felliniane. Al termine del percorso, saranno le giurie a scegliere i tre finalisti che a fine novembre si contenderanno l’ambito riconoscimento di Amarcort dedicato ai nuovi talenti del cinema italiano. Si parte giovedì 1° ottobre con "Il Protagonista" di Fabrizio Benvenuto, regista calabrese al suo primo lungometraggio. Al centro della storia c’è Giancarlo Mangiapane (interpretato dall'attore Pierluigi Gigante), trentenne con il sogno di diventare un grande attore, costretto però a fare i conti con ruoli che non arrivano e con una realtà nella quale finisce per “recitare” ogni giorno. L’occasione della vita sembra arrivare quando gli viene proposto un provino da protagonista per Clochard, biopic dedicato a un campione di tip-tap degli anni ’50 caduto in disgrazia. Ma quando scopre che anche il suo coinquilino ambisce allo stesso ruolo, la competizione diventa un’ossessione. Tra prove estenuanti, conflitti e immedesimazione, Giancarlo rischierà di perdere il confine tra il personaggio e la propria identità. "Il film – spiega il suo autore – nasce dal desiderio profondo di creare un'opera che possa essere un compagno di viaggio per chiunque stia inseguendo un sogno e, inseguendolo, finisce per smarrire la scintilla primordiale che lo aveva fatto nascere". Il prossimo 6 ottobre sarà invece la volta del film Squali di Daniele Barbiero. Cineteca Comunale di Rimini Tutte le proiezioni alle 21 1° ottobre – 3 novembre









