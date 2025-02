Ambasciata d’Italia a San Marino: avviata procedura per reclutamento autista-commesso-centralinista

Ambasciata d’Italia a San Marino: avviata procedura per reclutamento autista-commesso-centralinista.

L’Ambasciata d’Italia a San Marino ha avviato in data 29 gennaio 2025 una procedura di selezione per il reclutamento di un impiegato a contratto a tempo indeterminato da adibire alle funzioni di autista-commesso-centralinista, così come riportato sul sito istituzionale della Sede

https://ambsanmarino.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2025/01/avviso-di-assunzione-per-n-1-impiegato-a-contratto-a-tempo-indeterminato/

dove sono disponibili l’avviso di assunzione ed il modello di domanda, che potrà essere presentata entro il 28 febbraio 2025 alle ore 15:00. Si sarà grati per dare diffusione della presente comunicazione.

C.s Ambasciata d'Italia San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: