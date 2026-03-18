Ambasciata d'Italia a San Marino: Bando borse di studio per cittadini stranieri residenti all'estero

L’Ambasciata d’Italia informa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un bando di selezione per l’assegnazione di borse di studio presso alcune Istituzioni accademiche italiane da destinarsi a cittadini stranieri residenti all’estero per l’A.A. 2026-2027. Il termine ultimo per la trasmissione delle candidature è fissato alle ore 14.00 (quattordici) del 26 marzo 2026.

Il bando completo è disponibile anche ai seguenti link:

- https://ambsanmarino.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2026/03/borse-di-studio-offerte-dal-governo-italiano-a-studenti-stranieri-e-italiani-residenti-allestero-ire/

- https://studyinitaly.esteri.it/

- https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/opportunita/borse-di-studio/per-cittadini-stranieri/borsestudio_stranieri/

c.s. Segreteria Ambasciata d'Italia a San Marino







