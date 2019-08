Ambasciata d’Italia a San Marino: "mAPPamondo consolare"

L’Ambasciata d’Italia a San Marino informa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha promosso la realizzazione di una nuova APP - denominata "mAPPamondo consolare" - volta ad ampliare la diffusione delle informazioni sui servizi offerti dagli Uffici consolari italiani ai connazionali stabilmente o temporaneamente residenti all'estero. Con l'iniziativa si intende agevolare l'accesso dei connazionali - tra cui in particolare i protagonisti della nuova mobilità italiana all'estero - a varie procedure: iscrizione all'AIRE, rilascio passaporti, documenti di stato civile, assistenza in caso di necessità, etc. E ciò, avvalendosi delle moderne tecnologie di comunicazione in mobilità e tramite rete internet. La APP "mAPPamondo consolare" è distribuita negli appositi negozi dei gestori dei due principali sistemi operativi per dispositivi mobili, Apple Store (per i dispositivi iOS, al link https://apps.apple.com/it/app/mappamondo-consolare/id1465893831) e Google Play Store (per i dispositivi Android, al link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.mappamondoConsolare) ed è scaricabile gratuitamente dagli utenti.

L'applicativo presenta le seguenti principali caratteristiche:

interfaccia intuitiva e "user friendly", con oltre 50 argomenti di interesse generale per gli Italiani all'estero strutturati in tre macroaree: Viaggiare, Studiare, Vivere;

informazioni di dettaglio sulle "cose da fare" in caso di necessità, per ciascuno degli argomenti riportati (passaporto smarrito, assistenza sanitaria, etc.), che l'utente potrà organizzare in una lista personalizzata;

navigazione interattiva su mappa, con riferimento ad oltre 200 sedi consolari, con geolocalizzazione e individuazione degli uffici all'estero territorialmente competenti;

collegamento a FAST-IT, il portale web dei servizi consolari della Farnesina;

centinaia di link utili e riferimenti per gli Italiani all'estero relativi a Lavoro, Scuole/Università, Strutture Sanitarie, Associazioni

Comunicato stampa

Ambasciata d’Italia a San Marino