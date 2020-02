Ambasciata d’Italia a San Marino: Nuova disciplina radiazione di veicoli al PRA per definitiva esportazione all'estero

L’Ambasciata d’Italia a San Marino informa che dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal PRA per definitiva esportazione all'estero. La nuova normativa si applica a tutte le ipotesi di esportazione, sia verso i Paesi UE che verso Stati extra-UE e anche nel caso in cui il veicolo venga condotto oltre confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo (es. bisarca). Si segnala che i veicoli esportati nel 2019 in vigenza della vecchia normativa e non ancora radiati dal PRA potranno essere radiati tramite gli Uffici Consolari allegando la consueta documentazione e copia della carta di circolazione estera, anche se emessa in data successiva al 31/12/2019. Dettagliate informazioni sull’argomento sono disponibili nella sezione del sito ACI dedicata alle esportazioni che viene costantemente aggiornata con le novità in materia: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html

