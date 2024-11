SAN MARINO Ambasciata d'Italia: al via IX Edizione della Settimana della Cucina italiana nel Mondo sarà ricca di appuntamenti e vedrà coinvolte l’Ambasciata d’Italia, l’Associazione San Marino-Italia e l’Accademia della Cucina italiana.

L’edizione 2024 prende avvio oggi, 14 novembre, alle ore 19.00 presso il Welcome Hotel di Dogana dove sarà possibile prendere parte alla presentazione del libro scritto dal giornalista e romanziere - Guido Mattioni - e intitolato Ti racconto una ricetta. Storie di Uomini, Donne, Luoghi, Saperi e Sapori. La Settimana proseguirà il 20 novembre alle 17.30 presso il Podere Lesignano di Serravalle. In questa occasione, la conferenza Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione ospiterà diverse personalità ed esperti del settore tra cui l’enologo, il Dr. Michele Margotti, e il medico nutrizionista, la Dott.ssa Marina Corsi. Dal 22 al 29 novembre si terrà, presso Villa Manzoni di Dogana, un’esposizione su uno dei prodotti di eccellenza dei nostri territori – il tartufo. La settimana Scent of Italy: il Tartufo, interamente dedicata ai profumi e ai sapori di questo tesoro della terra, sarà patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con l’A.A.S.L.P.. Durante l’evento inaugurale del 22 novembre alle 17.30, l’antropologo Ernesto Di Renzo terrà una conferenza dal titolo Tartufo: una prelibata superfluità (per partecipare è necessaria previa prenotazione). Dal 25 al 28 novembre, l’esposizione della mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.30. La settimana del tartufo si concluderà il 29 novembre alle 18.00 con la degustazione selezionata Tartufo a quattro mani che vedrà protagonisti gli Chef Riccardo Agostini e Luigi Sartini (per partecipare è necessaria previa prenotazione).

Per maggiori informazioni sui dettagli degli eventi e sulle modalità di prenotazione, utilizzare il seguente link.

cs Ambasciata d'Italia

