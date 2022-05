Ambasciata d’Italia, Cerimonia di Sabato 7 maggio ore 13.00 per la 93ma Adunata nazionale degli alpini a Rimini e San Marino

Per l'93 ma Adunata nazionale degli Alpini a Rimini e San Marino, l'Ambasciata d'Italia ospita la Mostra della Fondazione Campana dei caduti di Rovereto. La prestigiosa istituzione trentina, sorta nel 1924 per commemorare i caduti della prima guerra mondiale, ha negli anni ampliato la propria missione nel promuovere e diffondere i valori della pace con un’ampia serie di iniziative a livello nazionale e internazionale. La Mostra documenta con una cinquantina di foto d’epoca e statue in bronzo il secolo di vita dell'organizzazione e le tante adesioni che ha, via via, raccolto In Italia e all'estero. Oggi sono ben 101 le bandiere che sventolano sul Colle di Miravalle sovrastante Rovereto e affiancano la Campana in bronzo di oltre tre metri di altezza (226 Qt,) e dal suono struggente e inconfondibile (Maria Dolens). Una sezione è dedicata - grazie anche ai documenti rinvenuti dall’Archivio di Stato di San Marino - all'adesione della Repubblica che data il 5 maggio 1960. All'epoca i Capitani reggenti Casali e Vannucci sottoscrissero l'atto formale dopo un'istruttoria che vide protagonista il Segretario di Stato agli Esteri Federico Bigi e, dal lato della Fondazione, il suo Reggente, Padre Eusebio Iori, il primo successore del fondatore Don Antonio Rossaro. L’adesione, motivata dalla volontà di commemorare i cittadini sanmarinesi caduti durante la Grande Guerra, costituì un passo lungo la strada dell’affermazione di San Marino quale attore riconosciuto sulla scena internazionale come poi dimostrò l’adesione al Consiglio d’Europa e alle Nazioni Unite. La mostra viene inaugurata sabato 7 maggio presso l'Ambasciata d'Italia con la partecipazione del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e delle Autorità civili e militari giunte a San Marino per l'Adunata nazionale degli alpini. Fra di esse il Reggente attuale della Fondazione, Ambasciatore Marco Marsilli, e lo stesso sindaco di Rovereto, Francesco Valduga. Anche il presidente dell'ANA, Ingegnere Sebastiano Favero con i membri del Consiglio nazionale dell'ANA e il Generale C.A. Ignazio Gamba, Comandante delle truppe alpine, si trasferiranno in Ambasciata dal Kursaal per la cerimonia dopo l’incontro con le Sezioni Estere dell’ANA. Il coro dell'ANA di Milano si esibirà nella circostanza nel suo repertorio di canzoni di montagna subito dopo aver ascoltato il suono della Campana dei Caduti, Maria Dolens.

c.s. Ambasciata d’Italia in San Marino