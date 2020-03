Ambasciata d'Italia: l'European Food Safety Authority sul coronavirus

Con riferimento a notizie ed iniziative registrate in alcuni Paesi UE ed extra-UE tendenti di fatto a boicottare prodotti agricoli ed alimentari italiani per un’asserita contaminazione da Coronavirus, l’Ambasciata d’Italia informa che l' “Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority - EFSA) ha diramato il seguente comunicato stampa, secondo il quale attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione probabile del coronavirus (www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route). "Coronavirus: non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione L'EFSA osserva con attenzione la situazione relativa all'epidemia di coronavirus (COVID-19) che sta interessando un gran numero di Paesi in tutto il mondo. Attualmente non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione probabile del virus. Ha commentato Marta Hugas, direttore scientifico EFSA: "Le esperienze fatte con precedenti focolai epidemici riconducibili ai coronavirus, come il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) e il coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV), evidenziano che non si è verificata trasmissione tramite il consumo di cibi. Al momento non ci sono prove che il coronavirus sia diverso in nessun modo". Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha affermato che, mentre in Cina sono stati gli animali la probabile fonte dell'infezione iniziale, il virus si sta diffondendo da persona a persona, principalmente tramite goccioline respiratorie che le persone emanano quando starnutiscono, tossiscono o espirano. Maggiori informazioni su coronavirus e alimenti sono reperibili su queste domande frequenti del BfR, l'organismo tedesco preposto alla valutazione del rischio. Scienziati ed Enti di tutto il mondo stanno monitorando la diffusione del virus e non si registrano segnalazioni di trasmissione tramite il cibo. Per tale motivo l'EFSA non è attualmente coinvolta nella risposta ai focolai epidemici di COVID-19. Sta tuttavia controllando la letteratura scientifica per eventuali nuove e pertinenti informazioni. Per quanto concerne la sicurezza alimentare l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emanato una serie di raccomandazioni precauzionali tra cui consigli di buone pratiche igieniche durante la manipolazione e la preparazione dei cibi, come ad esempio lavarsi le mani, cucinare a fondo la carne ed evitare potenziali contaminazioni crociate tra cibi cotti e non. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell'OMS." Si rammenta che l'EFSA è un'agenzia dell' Unione Europea con sede a Parma, che svolge attività di consulenza specialistica per consentire alle Istituzioni europee di prendere decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione del rischio, con l'obiettivo di proteggere la salute dei consumatori europei e la sicurezza del cibo e della catena alimentare.

Comunicato stampa

Ambasciata d'Italia a San Marino