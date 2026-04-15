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Ambasciata di San Marino in Turchia: solidale vicinanza a studenti e docenti turchi

15 apr 2026
Nella Foto: L’ambasciatore Giorgio Girelli (RSM), l’ambasciatrice Elif Çomoğlu Ülgen ed il Segretario di Stato Luca Beccari
Nella Foto: L’ambasciatore Giorgio Girelli (RSM), l’ambasciatrice Elif Çomoğlu Ülgen ed il Segretario di Stato Luca Beccari

“Profondamente colpito dall’attentato, a quanto riporta l'emittente turca “Haber turk”, perpetrato nella scuola superiore 'Ahmet Koyuncu' a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, porgo, con animo dolente, a Lei ed al popolo di Turkiye espressioni di profonda vicinanza con vivissimi sentimenti di solidarietà agli studenti, ai docenti, al personale feriti nonchè ai loro familiari”. Così l’ambasciatore di San Marino in Turkiye si è rivolto alla ambasciatrice della Repubblica turca presso il Titano Elif Çomoğlu Ülgen. Il Governatore turco locale, Hasan Sildak, ha precisato che le 16 persone colpite sono state trasferite in ospedale per essere curate. Ad esse l’ambasciatore Girelli ha espresso “ l’augurio di vero cuore per una pronta e completa guarigione” ed anche rivolto “un plauso alle forze speciali di sicurezza che hanno prontamente evacuato gli studenti dall’Istituto evitando ulteriori vittime”. Girelli sottolinea inoltre che l’evento suscita particolare sconcerto poiché “se l’aggressività e la violenza sono sempre da fermamente condannare, risultano assai dolorose quando autori e vittime di questi reati sono dei giovani. Il raccapricciante fenomeno, purtroppo, coinvolge diversi Paesi e la Comunità internazionale è chiamata a riflettere ed a provvedere sui suoi diversi aspetti: dalla famiglia alla scuola, dai media digitali al contesto socio-economico. Capire i bisogni evolutivi significa riconoscere le motivazioni dietro i reati (“criminogenic needs”).

c.s. Ambasciata dalla Repubblica di San Marino alla Turchia





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