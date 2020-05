Ambasciatore in Turchia: Intenso cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Terenzi

Allo stupore e all’incredulità con cui ho appreso la scomparsa improvvisa e drammatica dell’onorevole Gianfranco Terenzi si è subito sovrapposto il dolore per la perdita di una personalità da tanti anni conosciuta e frequentata ed alla quale mi legavano sentimenti di stima ed amicizia. San Marino perde un protagonista che ha a lungo positivamente segnato il percorso istituzionale e politico della Repubblica, dando sempre dimostrazione di capacità, equilibrio e saggezza. Quale fosse la considerazione che di lui si aveva lo dimostrano, per citare solo un esempio, le numerose volte che è stato chiamato a ricoprire la carica semestrale di Capo dello Stato. Tra le sue numerose benemerenze va in particolare ricordata l’azione di intenso collegamento con la Repubblica Popolare Cinese – con la quale San Marino vanta speciali relazioni - attraverso la vivace Associazione San Marino-Cina . Nella grande tristezza del momento desidero invece ricordare quanto gioiosa e attiva fosse, ad esempio, la sua costante presenza alla celebrazione del capodanno cinese promossa ogni anno con ricco programma dall’Istituto Confucio di San Marino. Anche in quella sede esprimeva la sua capacità di comunicare, di sorridere, di animare gli incontri e di familiarizzare con gli interlocutori. Ne serberò ricordo per queste grandi doti umane che la durezza della politica e gli impegni da statista non hanno mai messo in ombra. La conserte Marisa ed i figli Emanuele e Barbara, nonché il suo partito d’appartenenza, cui va la mia sentita e cristiana solidarietà, possono essere orgogliosi di Lui.

Giorgio Girelli Ambasciatore della Repubblica di San Marino Presso la Repubblica di Turchia



