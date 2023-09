Ambiente, arte, storia, protagonisti del Green Festival Otto mostre di grande livello e un’area archeologica con le vestigia di un ponte romano. Questa la bellezza messa in campo dal Green Festival Montefeltro San Marino

Chi si recherà a San Vito di Rimini sabato 23 e domenica 24 settembre per seguire gli appuntamenti del Green Festival Montefeltro San Marino, potrà fruire di una serie di mostre davvero formidabili. Come imperdibili sono le visite guidate con i figuranti in divisa da legionari romani, alla contigua area archeologica ad opera di VisitRimini (prenotabili su loro sito), con le arcate di un ponte romano-malatestiano accolte in una contesto paesaggistico incantevole. Le mostre del festival raccontano, attraverso lo sguardo di artisti, fotografi, illustratori, la ricchezza dell’acqua, le sue multiformi identità, la sua importanza, i rischi legati a scarsità ed abbondanza. Come le recenti alluvioni in Romagna narrate in maniera struggente e poetica da Maria Cristina Ballestracci. La sua mostra "Le nostre vite senza ieri. Innocenti resti " trascende gli effetti dell'alluvione sulla Biblioteca Manfrediana di Faenza, un vero e proprio monito. Un percorso di bellezza e consapevolezza che vuole coinvolgere il visitatore invitandolo a riflettere sul rapporto uomo-natura, sulle responsabilità individuali e collettive e sulla necessità di ritornare ad essere attenti fruitori ma anche scrupolosi custodi di tali patrimoni. L’inaugurazione delle mostre sarà sabato 23 settembre ore 9,30 a seguito del momento inaugurale del festival. L’elenco delle mostre del Green Festival Montefeltro: Le nostre vite senza ieri. Innocenti resti di Maria Cristina Ballestracci; Le forme dell’acqua mostra fotografica di Rossana Baroni e Graziella Reggio; Un etto di muschio mostra fotografica a cura della redazione del periodico “una città”; Storie di fiumi e paesaggi del Montefeltro di Giancarlo Frisoni; Conoscere il mio fiume a cura del Green Festival; Alla ricerca dell’acqua che c’è ma non si vede a cura diItalia Nostra Valmarecchia; FLUVIALE e altre storie - collettivo Basito; Il restauro del fiume - opera grafico-poetica di Marco Campana Programma dettagliato sulla pagina fb “greenfestivalmontefeltro”.

