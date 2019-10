“Ambiente e Territorio”, Gian Luca Galletti ospite della serata di DOMANI - Motus Liberi

“Ambiente e Territorio”: questo è il tema della serata pubblica di approfondimento che abbiamo organizzato per lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano (R.S.M.), a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: ciascuno potrà dare il proprio contributo ed approfondire la materia. Relatori per la serata di DOMANI - Motus Liberi saranno l’On.le Gian Luca Galletti, già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana, e l’Economista Dott. Marco Marcatili. Si tratta sicuramente di un’occasione importante, in quanto ci sarà l’occasione di sviluppare un dibattito ed un confronto su idee e proposte che potrebbero portare beneficio all’intera collettività: per questo motivo la presenza ed il contributo di ciascuno sono preziosi, nel costruire insieme il nostro Domani.

c.s. DOMANI - Motus Liberi