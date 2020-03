Ambiente: una priorità da non sottovalutare

Manifestiamo la nostra piena soddisfazione a seguito dell'approvazione all'unanimità, da parte del Consiglio Grande e Generale, dell'istanza d'Arengo presentata da DOMANI - Motus Liberi lo scorso primo Ottobre e relativa alla collocazione di isole ecologiche nel Centro Storico di San Marino e di Borgo Maggiore. L'ideazione e la formulazione di tale istanza è frutto della collaborazione e del confronto con i cittadini e gli operatori economici che quotidianamente vivono disagi e problemi legati alla raccolta dei rifiuti: ciò a dimostrazione che il metodo di lavoro da sempre utilizzato dal Partito, dettato unicamente dal buonsenso, è la strada giusta per giungere alla soluzione delle problematiche in ogni settore della vita pubblica e per trovare la più ampia condivisione. La predetta istanza d'Arengo è stata affiancata ad altre in materia di smaltimento di rifiuti, a riprova del fatto che questo è un aspetto a cui la cittadinanza dedica notevole attenzione e che si colloca nell'ambito più generale della tutela dell'Ambiente, tema in ordine al quale - come anche giustamente ricordato dal Consigliere di DML Carlotta Andruccioli nel proprio intervento nell’ambito del dibattito - siamo tutti consapevoli di dover dedicare necessariamente una maggiore attenzione. Al riguardo si ritiene doveroso ricordare che anche recentemente molti giovani sammarinesi sono scesi in piazza per esortare tutti, la politica in primis, a prendere coscienza del problema ambientale che indiscutibilmente ha dimensioni globali e pertanto deve impegnare tutti quanti per porre in essere soluzioni più ecosostenibili. Le due istanze d'Arengo riguardanti la collocazione di isole ecologiche ed il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti in Centro Storico, nel rispetto di un sito patrimonio dell'UNESCO, devono considerarsi dei piccoli accorgimenti e gesti di civiltà da cui partire, nell'ottica dello sviluppo di politiche ambientali ben più ampie dirette a sensibilizzare la cittadinanza ed i visitatori al rispetto dell'ambiente, per garantire a tutti un Domani migliore.

DOMANI - Motus Liberi



