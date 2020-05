ISS Ambulatorio di Cardiologia: riparte l’attività

Ambulatorio di Cardiologia: riparte l’attività.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha avviato la ripresa dell'attività ospedaliera che prevede livelli diversi di operatività a seconda dei reparti e dei servizi coinvolti. Nella Cardiologia si stanno riattivando la maggior parte delle prestazioni ed esami; durante l'emergenza COVID-19 gli interventi in urgenza sono stati sempre garantiti. Le visite ordinarie sospese per il blocco dell'attività ordinaria in ospedale (dal 9 marzo) sono state riprogrammate e saranno recuperate nel corso delle prossime settimane. Gli ambulatori di Cardiologia hanno infatti riaperto con orario continuato, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e la prenotazione avviene come precedentemente tramite CUP. Sono inoltre garantite entro i 10 giorni anche tutte le visite prioritarie richieste dai Medici di Base, mentre per le urgenze rimane confermato il percorso tramite accesso in Pronto Soccorso con la presenza del cardiologo in guardia attiva o reperibile, anche grazie al sistema centralizzato di refertazione degli elettrocardiogrammi. Si ricorda che l'accesso al servizio, così come l'ingresso in Ospedale, è riservato alle persone che necessitano della prestazione o della visita e che eventuali accompagnatori sono consentiti solo in caso di necessità da parte dei pazienti. Si raccomanda, infine, agli assistiti di non esitare di rivolgersi al proprio medico curante o di guardia in caso di sintomatologia sospetta o se ne si ravvisa la necessità.

Iss

I più letti della settimana: