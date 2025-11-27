“AMICI DI MiAzIA” – Il nuovo spettacolo del San Costanzo Show

Il Teatro di Villa Torlonia ospita una serata all’insegna del divertimento con “Amici di MiAzIA”, il nuovo spettacolo firmato San Costanzo Show, storica compagnia comica fra le più apprezzate del panorama nazionale. L’appuntamento, in programma venerdì 28 novembre alle ore 21.15, propone un originale omaggio alla grande televisione italiana: quiz, varietà, balletti, trasmissioni comiche e momenti iconici del piccolo schermo rivivono sul palco attraverso una reinterpretazione ironica e sorprendente. Il format gioca su uno dei suoi elementi più divertenti: non solo i “volti noti” della TV, ma personaggi comuni – come la tipica vicina di casa – possono trovarsi catapultati al centro della scena, trasformandosi improvvisamente in conduttori, soubrette o protagonisti di show di prima serata. Uno spettacolo che rompe gli schemi e assicura un clima di divertimento continuo. A guidare il pubblico in questo percorso tra memoria televisiva e comicità sono quattro interpreti di grande esperienza e versatilità: Geoffrey di Bartolomeo, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli. La regia è affidata a Oscar Genovese. Il San Costanzo Show, fondato dalla regista Paola Galassi – già al fianco di artisti quali Aldo, Giovanni e Giacomo, Ale e Franz, Geppi Cucciari – vanta nel proprio percorso collaborazioni con personalità di primo piano: tra queste Dario Fo e il regista Giampiero Solari (Antonio Albanese, Panariello, Fiorello). Lo spettacolo è organizzato dal San Costanzo Show in collaborazione con sillaba teatro parola.

