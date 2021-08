Amministrazione straordinaria Asset, la soddisfazione del collegio difensivo per l’esito del ricorso

Il collegio difensivo dei ricorrenti, per conto delle rispettive parti rappresentate - Consiglieri di Asset Banca S.p.A. e suoi Azionisti -, esprime soddisfazione per l’esito del ricorso amministrativo promosso avverso il provvedimento di amministrazione straordinaria di Asset Banca S.p.A. conclusosi con sentenza di secondo grado che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Banca Centrale della Repubblica di San Marino con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che già aveva palesato ed evidenziato nel merito i vizi e le censure del provvedimento impugnato dichiarandolo illegittimo. Con la predetta sentenza amministrativa d’appello si chiude uno dei capitoli della nota vicenda Asset Banca con l’affermazione della correttezza e fondatezza dell’azione proposta e dei diritti dei ricorrenti.

c.s. Avv. Gian Nicola Berti, Avv. Alessandro Stolfi, Avv. Daniele Cherubini

