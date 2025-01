Ampia la partecipazione alla presentazione ufficiale degli sponsor e del team del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

Sono stati ufficialmente presentati questa mattina in conferenza stampa, presso Casa Expo sulla Terrazza di Giorgia Boutique, le aziende sponsor e partner del Padiglione e la squadra che partirà per il Giappone per rappresentare la Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka. All’appuntamento sono intervenuti, a fare gli onori di casa, il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati e il Commissario Generale Filippo Francini. Il Console Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino Leo Achilli ha fatto l’onore della sua presenza. A oggi sono quasi 30 le aziende, non solo sammarinesi, ad aver creduto nel progetto, alcune rinnovando la fiducia già testimoniata nelle precedenti edizioni di Expo, altre affacciatesi quest’anno per la prima volta. Divise in main, gold e silver sponsor, a seconda del valore del supporto riconosciuto alla partecipazione - con un contributo economico o con una fornitura di beni o servizi - le aziende erano molto ben rappresentate all’incontro con la stampa di questa mattina. Tra i main sponsor Noevir, Marlù, Enrico Cuini, Vechain, Gruppo Colombini, Marco Delli Collection, Colony Viaggi; tra i gold Messagerie, Gruppo Del Conca, Giochi del Titano, Oggi Frutta Company, Laboratorio Chimico Sammarinese, BKN301, SUMS, San Marino Ship Registry, Giorgia Boutique; Cia Blend Coffee, San Marino Aircraft Registry, Cool Things, TIM San Marino, Arzilli Gioielli e La Serenissima sono i silver sponsor. Erano presenti anche i partner - istituzionali, tecnici e media: ASE CC, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation, Istituto Musicale Sammarinese, Ufficio del Turismo, Poste San Marino, Consorzio Terra San Marino, Cantina San Marino, World Line, 365 TRUST, Imago, San Marino Fixing e San Marino RTV. L’appuntamento è stata l’occasione per presentare il team di manager e volontari in partenza nei prossimi mesi per Osaka: Laura Franciosi sarà il Direttore del Padiglione, Mattia Ronchi il Responsabile Accreditamento, Protocollo e PR e Ilaria Filippi la Responsabile delle Vendite, degli Eventi e della Comunicazione. Con loro tre, che rimarranno in Giappone per tutti e sei i mesi di evento, i 18 volontari selezionati che, in gruppi di sei, ogni due mesi, si alterneranno al loro fianco in Padiglione. I primi a partire ad aprile in tempo per l’inaugurazione di Expo saranno Cecilia Bollini, Lorenzo Moraccini, Edoardo Pasolini, Edoardo Tentoni, Giorgia Manzaroli e Ludovica Stefanelli; raggiungeranno Osaka a giugno con il secondo turno Maurizia Fattori, Giulia Petreti, Elisabetta Moretti, Alice Naso, Anna Giorgetti ed Elia Stacchini; nel terzo ed ultimo turno, da metà agosto circa fino alla chiusura di Expo, saranno invece impegnati Martina Maltoni, Maria Giorgia Selva, Diego Salucci, Elena Francioni, Martina Pelliccioni e Maya Camilla Gori. Ha partecipato all’incontro anche il gruppo delle riserve cui si ricorrerà in caso di necessità: Eleonora Comanducci, Giordano Moretti, Edoardo Lonfernini, Giulia Podeschi, Alice Giardi, Arianna Muratori, Matilde Guerra e Martina Ercolani.

C.s. Commissariato Generale del Governo per la partecipazione a Expo 2025 Osaka

