Si comunica che è stato sottoscritto un accordo tra la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e le Organizzazioni Sindacali (OOSS), relativo all’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico dei musei, monumenti e mostre gestiti dagli Istituti Culturali. I nuovi orari di apertura al pubblico entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. L’accordo prevede l’introduzione di un’articolazione stagionale degli orari di apertura, finalizzata a migliorare l’accessibilità e a rispondere in maniera più efficace alle esigenze del pubblico nei diversi periodi dell’anno, come di seguito indicato:

Periodo invernale: apertura dalle ore 9:00 alle ore 16:50.

Periodo primaverile–autunnale: apertura dalle ore 10:00 alle ore 17:50.

Periodo estivo: apertura dalle ore 8:30 alle ore 19:45.

L’accordo, frutto di un percorso condiviso e di una collaborazione costruttiva tra le parti, rappresenta un passo significativo nel potenziamento dei servizi culturali. Tra gli elementi qualificanti dell’intesa spicca l’estensione dell’orario di apertura nel periodo estivo, fino alla sera, una scelta strategica volta a favorire la partecipazione del pubblico durante la stagione di maggiore affluenza e a garantire una fruizione più ampia e flessibile dei monumenti, dei musei e delle mostre. L’intesa contribuisce, inoltre, a consolidare le relazioni interne tra il personale degli Istituti Culturali e la Direzione, rafforzando il dialogo e la cooperazione reciproca, elementi essenziali per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti e per la valorizzazione del patrimonio culturale. L’accordo rappresenta una concreta testimonianza della sinergia positiva instaurata tra la DGFP e le OOSS; il nuovo assetto degli orari di apertura costituisce un significativo valore aggiunto per il pubblico e contribuirà al rafforzamento della qualità complessiva dell’offerta culturale.

