Ampliare l’accordo tra San Marino e Regione Lombardia in materia di rifiuti il tema al centro dell’incontro tra Canti e l’Assessore Cattaneo al Meeting di Rimini 2020.

Alla terza giornata del Meeting di Rimini 2020 Special Edition il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti ha incontrato in forma riservata l’Assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. Obiettivo dell’incontro, estendere e integrare l’accordo del 2011 tra Repubblica di San Marino e Regione Lombardia - che attualmente riguarda solo i rifiuti in procedura semplificata - anche ai rifiuti con procedura di notifica per agevolarne lo smaltimento da parte delle aziende del territorio. Il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti: “La Repubblica di San Marino sta andando verso la gestione al proprio interno dei rifiuti solidi urbani. In questa fase vogliamo ridurre l’esportazione di questo genere di rifiuti attrezzandoci con impianti alla cui realizzazione abbiamo già dato avvio, in particolare un impianto di compostaggio. All’Assessore Cattaneo, in cui ho trovato un interlocutore molto disponibile, ho chiesto di verificare la possibilità di estendere l’accordo in essere dal 2011 anche ai rifiuti con procedura di notifica. Lo risentirò in call conference a metà settembre; nel frattempo le parti faranno i necessari approfondimenti a livello amministrativo.” Al termine dell’incontro Canti ha assistito al talk show live ‘Come sta la Terra?’ condotto dal giornalista Massimo Bernardini al quale l’Assessore Cattaneo era invitato come ospite.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Territorio

